DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond wil dat de EU bij nieuwe duurzaamheidsregels voor producten meer inzet op het repareren van kapotte televisies. Volgens de Europese regels moeten bepaalde producten voldoen aan eisen voor onder meer repareerbaarheid en de Europese Commissie werkt aan nieuwe regels voor tv's. Maar reparatie dreigt daarbij te weinig aandacht te krijgen, stelt de Consumentenbond.

Een belangrijke reden voor het gebrek aan aandacht hiervoor is volgens de belangenbehartiger voor consumenten dat mensen nu vaak hun televisie niet laten repareren als die kapot is, maar een nieuwe kopen. De organisatie vindt dat het probleem daarmee wordt omgedraaid.

Uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 3000 mensen blijkt dat voor bijna vier op de tien de hoge kosten de belangrijkste reden zijn om een tv niet te laten repareren. Ook vinden mensen volgens de belangenbehartiger dat dit te ingewikkeld is.

De EU wil het makkelijker maken om kapotte spullen te repareren. Maar dat werkt alleen goed als fabrikanten producten zo maken dat ze te repareren zijn, aldus de Consumentenbond.