Chance the Rapper heeft een juridische overwinning geboekt in zijn jarenlange conflict met zijn voormalige manager Pat Corcoran. Een rechter in Chicago heeft bepaald dat Corcoran bepaalde commissies en vergoedingen moet afstaan. Volgens vertegenwoordigers van de rapper kan het om ruim 1,5 miljoen dollar gaan, meldt Rolling Stone.

De uitspraak volgt op een juryproces in maart, waarin de rapper, die eigenlijk Chancelor Bennett heet, al grotendeels in het gelijk werd gesteld. De rechter heeft nu ook uitspraak gedaan over de resterende kwestie rond de verplichtingen van Corcoran als manager. Het exacte bedrag dat hij moet afstaan, is nog niet vastgesteld. Een verzoek van de rapper om een aanvullende schadevergoeding werd afgewezen.

"Ik ben dankbaar dat ik dit hoofdstuk van mijn leven eindelijk kan afsluiten", zegt Chance the Rapper in een verklaring. Een woordvoerder van Corcoran benadrukt dat de rechter geen grond zag voor de schadeclaim van meer dan 10 miljoen dollar die de rapper had ingediend.