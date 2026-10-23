Consumentenbond ziet opnieuw fouten op kassabon supermarkt

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond heeft opnieuw fouten ontdekt bij prijskaartjes in supermarkten. De prijzen die op papieren kaartjes of borden voor aanbiedingen stonden, kwamen in filialen van Vomar, Jumbo en DekaMarkt niet altijd overeen met de prijs op de kassabon. Ketens met vrijwel alleen maar elektronische prijskaartjes, zoals Albert Heijn en Lidl, gingen bijna nooit in de fout.

Mysteryshoppers gingen langs bij filialen van elf supermarktketens, waar ze telkens 25 aanbiedingen met een papieren prijskaartje of -bord nagingen. Volgens de Consumentenbond klopte bij Vomar 18 procent van de prijzen niet, bij Jumbo 14 procent en bij DekaMarkt 11 procent.

De Consumentenbond controleert sinds 2020 of kassabonnen in de supermarkt wel kloppen. Eerder kwam het tot afspraken met de supers een einde te maken aan fouten, die zowel in het voordeel van de klant als de winkel kunnen uitvallen. Na nieuwe fouten beloofde Jumbo opnieuw een juisteprijsgarantie in te voeren, aldus de Consumentenbond. Ook veel andere supermarkten hebben zo'n regeling of voeren die binnenkort in.