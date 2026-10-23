The Opposites brengen tweede single uit sinds comeback

The Opposites hebben vrijdag hun nieuwe single Kom Naar Huis uitgebracht. Het is het tweede nieuwe nummer van het hiphopduo sinds Willem de Bruin en Twan van Steenhoven afgelopen zomer na dertien jaar weer samen muziek uitbrachten.

Het nummer gaat over twee mensen die in een relatie uit elkaar groeien, ondanks dat ze nog samen zijn. The Opposites schreven Kom Naar Huis tijdens een van hun eerste gezamenlijke schrijfsessies na hun hereniging. In juli verscheen al de single Feestje Op Mijn Graf.

Vrijdagavond spelen The Opposites in De Roma in Antwerpen, waar ze het nieuwe nummer voor het eerst live zullen uitvoeren. Volgend weekend geeft het duo twee uitverkochte concerten in de Gashouder in Amsterdam.

The Opposites zijn onder meer bekend van de hits Broodje Bakpao, Slapeloze Nachten en Sukkel Voor De Liefde. In 2014 won het duo de Popprijs.