Corendon verplaatst tientallen reizigers op Kreta om bosbrand

HERAKLION (ANP) - Corendon heeft op Kreta ook "enkele tientallen reizigers" uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die woedt op het Griekse eiland. Dit gebeurde woensdagavond, laat een woordvoerder van de reisorganisatie weten.

Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland.

TUI heeft op het moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden, aldus een woordvoerster van die reisorganisatie. "Maar we volgen dit zeer nauwgezet."

Natuurbranden

Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden. Ook nu woeden op verschillende plekken in het land branden.

Duizenden mensen zijn woensdagavond geëvacueerd uit het vakantiedorp Agia Galini, aan de zuidkust van Kreta. De brand was tot op een kilometer van het dorp genaderd. Twee brandweerlieden kwamen om bij het bestrijden van het vuur. Zij waren aan het werk aan de voet van een berg bij de stad Rethymnon.

Het is niet direct duidelijk waar de in veiligheid gebrachte reizigers van Sunweb en Corendon zich op het eiland bevonden.