DEN HAAG (ANP) - Financiële grenzen dwingen woningcorporaties vaker tot "pijnlijke" keuzes tussen onderhoud van sociale huurwoningen en nieuwbouw. Soms zien ze zich bij de verduurzaming van huizen genoodzaakt genoegen te nemen met een minder hoog energielabel om niet te hoeven inleveren op nieuwbouw. Daarvoor waarschuwt corporatiekoepel Aedes, die bij de presentatie van een nieuw rapport opnieuw aandringt op maatregelen van de overheid.

Corporaties bouwden vorig jaar zo'n 24.000 sociale huurwoningen, ruim 2000 meer dan het jaar ervoor. Daarmee zet de stijgende lijn van afgelopen jaren door. Daarbij is 12,4 miljard euro geïnvesteerd in onderhoud en verduurzaming van woningen. Inmiddels betalen corporaties 52 procent van de investeringen echter met geleend geld. Corporaties zagen hun huurinkomsten vorig jaar weliswaar oplopen, maar ze geven nog altijd veel meer uit dan er binnenkomt. Gemiddeld leggen ze op iedere woning maandelijks 44 euro toe.

Volgens Aedes-voorzitter Liesbeth Spies sluit het huishoudboekje van corporaties al jaren niet. "We weten dat deze werkwijze eindig is", geeft ze aan. "Zonder maatregelen die corporaties tijdig voldoende lucht geven, moeten we pijnlijke keuzes maken tussen nieuwbouw, onderhoud en leefbaarheid. Laat ons doorgaan met het bouwen van de woningen waar heel veel mensen al zo lang op wachten."

Rente

De sector is positief over de in Den Haag aangekondigde afschaffing van de renteaftrekbeperking voor corporaties. Die maatregel gaat echter pas begin 2028 in en is bovendien pas helemaal zeker als het belastingplan is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Intussen zorgen hogere rentes en oplopende kosten ervoor dat de investeringsruimte van corporaties blijft "verdampen".

Begin volgend jaar gaan onder meer het Rijk en corporaties opnieuw praten over verlenging van de zogenoemde Nationale Prestatieafspraken, waarin bijvoorbeeld doelen voor verduurzaming en nieuwbouw zijn vastgelegd. Onlangs werd ook bekend dat een adviescommissie in opdracht van het kabinet gaat onderzoeken hoe de financiële situatie van de corporaties op de lange termijn kan worden versterkt. Oud-minister Eric Wiebes van Economische Zaken (VVD) zit die commissie voor.