Tientallen militairen van een bataljon van het Amerikaanse leger in de staat Georgia hebben voor twee tot zes jaar bijgetekend in ruil voor een lang weekend van vier dagen waarin ze Grand Theft Auto VI (GTA VI) kunnen spelen. Die videogame kwam overal ter wereld om middernacht uit.

Volgens een intern memo uit juli, dat door The Washington Post is geverifieerd en is ondertekend door een commandant van het 9e Geniebataljon in Fort Stewart, konden militairen van het bataljon aanspraak maken op een "speciaal verlof van vier dagen" om GTA VI te spelen - mits zij tussen 1 augustus en 14 november hun diensttijd zouden verlengen.

Van de 130 militairen die voor dit aanbod in aanmerking kwamen, besloten er 43 om daadwerkelijk bij te tekenen, zei een legerwoordvoerder tegen de krant.

Naar GTA VI, sinds donderdag beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox-consoles, werd al dertien jaar uitgekeken. De game is de opvolger van GTA V, ooit het meest winstgevende mediaproduct aller tijden.