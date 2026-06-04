DEN HAAG (ANP) - Zonnepanelenbezit in Nederland is ongelijk verdeeld over huishoudens. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB). Huishoudens met een hoger inkomen en vermogen beschikken vaker over de duurzame manier van energie opwekken.

Het aantal huizen met zonnepanelen is tussen 2020 en 2024 flink toegenomen, stelt de belangrijke adviseur van het kabinet. Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens beschikte in 2024 over zonnepanelen. De hoogste inkomens zijn oververtegenwoordigd en die verdeling is de afgelopen jaren gelijk gebleven.

Wel ziet het CPB dat woningcorporaties ervoor zorgen dat ook lagere inkomensgroepen kunnen profiteren van zonnestroom. Naast eigenaar-bewoners investeren ook woningcorporaties relatief vaak in zonnepanelen. Corporaties worden daartoe aangespoord door beleid, meldt het CPB. Private huurders beschikken het minst vaak over zonnepanelen.

Salderingsregeling

Zonnepanelen blijken populairder buiten steden, stelt het CPB. Dat is ook het geval wanneer er een vergelijking wordt gemaakt tussen eengezinswoningen en appartementen buiten beschouwing worden gelaten. Volgens het CPB komt ook dit door een verschil in inkomen. "In steden leven namelijk relatief veel huishoudens met een laag inkomen."

Huishoudens met zonnepanelen verbruiken gemiddeld meer elektriciteit. Deels komt dit doordat zonnestroom gecombineerd wordt met een warmtepomp of een elektrische auto.

In de studie kijkt het CPB naar cijfers tot 2024. Daardoor kan het nog niet zien wat het effect is van de aankondiging die eind december 2024 werd gedaan dat de salderingsregeling per 1 januari volgend jaar wordt afgeschaft. De salderingsregeling was bedoeld om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren.