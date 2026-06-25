Beleggers: nieuw debacle bij Philips niet uit te sluiten

AMSTERDAM (ANP) - Een nieuw debacle bij Philips zoals de apneu-affaire is niet uit te sluiten. Dat zeggen advocaten van beleggers die een diepgaand onderzoek willen naar het medisch-technologische concern. Ze beschuldigen het bedrijf ervan de markt te laat te hebben ingelicht over een probleem met afbrokkelend schuim dat in 2021 leidde tot de terugroepactie van miljoenen beademingsapparaten voor apneu-patiënten, met grote verliezen en een gedaalde beurskoers als gevolg.

Ze wijzen erop dat bij de Amerikaanse Philips-dochter voor beademingsapparaten al in 2015 klachten bekend waren. Eerder kreeg dit onderdeel al een waarschuwing van toezichthouder FDA dat de afhandeling van klachten niet op orde was. Ook na de kostbare terugroepactie heeft Philips waarschuwingen gekregen dat het kwaliteitsmanagement niet op orde was.

Vertegenwoordigers van beleggers, waaronder de Vereniging Effectenbezitters (VEB), stellen het medisch-technologische bedrijf aansprakelijk voor de schade die ze hebben geleden. Philips heeft altijd ontkend dat het beleggers te weinig informatie heeft gegeven.