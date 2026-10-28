Cruise voor rest van leven eindigt abrupt in Cambodjaanse haven

PHNOM PENH (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Zo'n tweehonderd passagiers die ervoor hadden betaald om op een cruiseschip te wonen en de wereld rond te reizen, zijn plotseling gestrand in een Cambodjaanse haven, omdat de rederij geen geld meer heeft. Het Amerikaanse Villa Vie Residences wijt dit aan "buitengewoon sterk" gestegen brandstofkosten als gevolg van de Iranoorlog.

De tweehonderd meter lange Odyssey vertrok in oktober 2024 uit Noord-Ierland voor een onafgebroken reis. Bewoners konden een cabine kopen of huren, voor een vakantie of voor de rest van hun leven. Volgens een brochure betaalden ze voor een cabine voor permanente bewoning bijna 130.000 dollar tot wel 440.000 dollar voor een suite. Daar kwamen dan maandelijkse kosten bij van 2000 tot 10.000 dollar.

Sommige passagiers verkochten daarvoor al hun bezittingen op land. Tijdens een geplande tussenstop in het Cambodjaanse Sihanoukville kregen ze echter maar zeven uur de tijd om hun spullen te pakken en van boord te gaan. Veel van deze gepensioneerden en digital nomads zijn nu opeens dakloos, duizenden kilometers van hun thuisland.

Nooit vol

Volgens lokale autoriteiten pakten sommige van de gestrande passagiers wel meteen het vliegtuig; anderen bleven in de stad. Aan boord waren ook nog meer dan 150 bemanningsleden.

Randy Cassingham, een passagier aan boord die een cruiseblog bijhoudt, schreef dat het bevel om van boord te gaan volgde op een "reeks problemen". Volgens hem zat het schip ook nooit vol. Er konden 650 bewoners aan boord, maar het hoogste aantal lag rond de 350.

Extra bijdrage

Uiteindelijk zou het bedrijf ook zijn gaan "bedelen om geld" bij de passagiers, door hen om een extra bijdrage te vragen voor de hoge brandstofkosten. Daarop zou afwijzend zijn gereageerd.

Villa Vie zoekt nog naar financiering om het schip verder te kunnen laten varen.