DEN HAAG (ANP) - Aanbieder van cruisereizen Captain Cruise heeft beweringen over duurzaamheid aangepast nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het bedrijf hierop had aangesproken. De aanbieder gebruikte volgens de toezichthouder niet-onderbouwde claims, zoals 'verantwoord', 'duurzaam cruisen' of een 'milieuvriendelijke reis'. Daardoor lijkt een cruise duurzamer dan deze in werkelijkheid is, aldus de ACM.

Captain Cruise heeft na contact met de waakhond de claims verwijderd in teksten en afbeeldingen op de website. Daarnaast is de pagina 'duurzaam cruisen' aangepast naar 'cruisen en het milieu'. Daarop staat hoe de cruise-industrie werkt aan verduurzaming.

Bij Captain Cruise was niet direct iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. De ACM sprak de cruiseaanbieder aan na een publicatie van de Consumentenbond over 'groene' reisaanbieders.