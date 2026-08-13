Een rechter in Los Angeles heeft een procesdatum vastgesteld voor de voormalige assistent van Marilyn Manson die de muzikant heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Volgens Rolling Stone staat de zaak nu gepland voor 15 november 2027.

Ex-assistent Ashley Walters had al in 2021 een aanklacht ingediend tegen de zanger voor seksueel wangedrag dat in 2010 zou hebben plaatsgevonden. Ze beschuldigde de shockrocker ook van fysieke en emotionele mishandeling. Volgens Rolling Stone beweert Walters in haar zaak dat Manson in haar tijd als assistent onder meer met borden naar haar gooide en haar tijdens woedeaanvallen tegen een muur smeet.

Walters is niet de enige die de 57-jarige Manson heeft beschuldigd van wangedrag. Meerdere vrouwen, onder wie zijn voormalige verloofde Evan Rachel Wood, uitten in 2021 beschuldigingen tegen de artiest. Manson heeft de afgelopen jaren meerdere zaken geschikt.