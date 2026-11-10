NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het socialemediabedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst sinds de beursgang in maart 2024 een winstgevend kwartaal gedraaid. Dit is te danken aan waardestijgingen van cryptomunten die het bedrijf in bezit heeft.

Trump Media & Technology rapporteerde over de drie maanden tot en met september een nettowinst van 409,7 miljoen dollar, tegen een nettoverlies van 54,8 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Het moederbedrijf van socialemediaplatform Truth Social behaalde een omzet van 3 miljoen dollar. Dat is drie keer zoveel als een jaar eerder. Die stijging kwam vooral door 1,8 miljoen dollar aan extra abonnementsinkomsten bij de mediatak, waartoe ook Truth API behoort. Met die dienst kunnen klanten betalen voor snellere toegang tot posts van de president, die financiële markten vaak in beweging brengen.

Trump is de grootste aandeelhouder van het bedrijf, met een belang van ruim 41 procent. Het bedrijf wordt via een trust beheerd door zijn oudste zoon.