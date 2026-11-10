The Beach Boys hebben ook hun laatste geplande concert van dit jaar afgelast. De Amerikaanse band zou vrijdag optreden in Bristol, Virginia, maar dat optreden gaat niet door. Dat meldt Rolling Stone. De groep schrapte de afgelopen maanden al tientallen concerten vanwege gezondheidsproblemen van zanger Mike Love.

De 85-jarige Love kampt volgens Rolling Stone met ernstige klachten, maar heeft niet bekendgemaakt wat hij precies mankeert. In juli werden al dertig concerten geschrapt. De zanger liet destijds weten dat de band een korte pauze zou nemen om op krachten te komen. Ook in september werden optredens afgelast.

Begin oktober keerde Love terug op het podium tijdens enkele optredens, maar hij bleef daarbij zitten en zong volgens Rolling Stone nauwelijks.

Het enige concert dat voorlopig nog op de agenda van The Beach Boys staat, is een inhaaloptreden op 8 mei 2027 in Canada. Of de band daarna nog gaat optreden, is niet bekend.