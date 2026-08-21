Curatoren kijken breed voor doorstart fabrikant Sparta en Koga

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse curatoren van de failliete fietsenfabrikant Accell zijn volop bezig de mogelijkheden voor een doorstart in kaart te brengen. Ze kijken daarvoor zowel in het binnen- als buitenland. Onder meer Batavus, Sparta, Babboe en Koga vallen onder het vorige week failliet verklaarde Accell.

De curatoren zeggen zich te richten op het "waar mogelijk voortzetten van de activiteiten van Accell, zodat dealers zoals vanouds weer bestellingen kunnen plaatsen en er weer geleverd kan worden". "Met dit als uitgangspunt zal er een snel en efficiënt internationaal verkoopproces worden opgestart", staat in een verklaring van de curatoren. Ze zeggen daarbij steun te hebben van een groep schuldeisers met onderpand.

De curatoren onderzoeken de mogelijkheden om het fietsbedrijf als geheel een doorstart te laten maken. Maar ze kijken ook naar de verkoop van verschillende onderdelen of merken afzonderlijk.

De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital heeft al bekendgemaakt interesse te hebben in Accell, dat ook bekend is van de merken Lapierre en Raleigh.