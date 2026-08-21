Trainer Bosz: Geertruida brengt kwaliteit bij PSV

EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz is blij met de komst van Lutsharel Geertruida. "Hij is een goede speler en brengt ons kwaliteit", zei hij op een persconferentie voor het thuisduel van zondag met FC Groningen.

PSV huurt de 26-jarige verdediger van RB Leipzig en heeft een optie tot koop bedongen. "Ik heb vooral in zijn tijd bij Feyenoord gezien waar hij toe in staat is", zei Bosz. "Hij past prima in het voetbal dat wij spelen. Hij is goed in balbezit en is ook een anticiperende speler. Hij kan ook met ruimte in zijn rug verdedigen. Dat doen wij ook."

Bosz snapt dat fans van Feyenoord balen en Geertruida liever in Rotterdam zien spelen. "Ze mogen best hun teleurstelling uiten maar het kan ook te ver gaan", stelde hij. "Je kunt ook met respect op een oud-speler reageren."

Bosz beslist zaterdag na de training of hij Geertruida opneemt in zijn selectie voor het duel met FC Groningen. De coach beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de geblesseerde Alassane Pléa is niet inzetbaar. FC Groningen is zonder puntenverlies na twee duels. PSV heeft 4 punten.