BOEKAREST (ANP/RTR) - Autofabrikanten Dacia en Ford hebben de productie in hun Roemeense fabrieken tijdelijk stilgelegd vanwege een stroomgebrek in het land. Dat maakte premier Ilie Bolojan maandag bekend. De bedrijven doen dit vrijwillig om hun elektriciteitsverbruik te verminderen. De productie van Dacia, eigendom van het Franse Renault, en Ford ligt in ieder geval tot 19 augustus stil.

Volgens Bolojan heeft de beslissing van de autofabrikanten het elektriciteitsverbruik van het land maandagochtend al fors verlaagd. Hij voegde eraan toe dat ook andere industriële bedrijven vrijwillig hun stroomverbruik zullen terugschroeven.

Roemenië heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat de lage waterstand in de Donau en andere rivieren de elektriciteitsproductie ernstig belemmert. De productie van kernenergie in Roemenië is inmiddels gehalveerd. Kernenergieproducent Nuclearelectrica moest een van zijn reactoren stilleggen.