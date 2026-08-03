Honderden mensen hebben zich verzameld in een rij voor de Baroque Chapel in Dublin om de overleden Ierse zanger Glen Hansard een laatste eer te bewijzen. De zogenoemde publieke wake wordt volgens Ierse media bezocht door honderden mensen van alle leeftijden.

De uitvaart van Hansard is dinsdag in de St. Patrick's Cathedral in Dublin. De dienst is ook toegankelijk voor het publiek, al is de toegang tot de kathedraal beperkt. Volgens Ierse media wordt buiten een geluidsinstallatie geplaatst en wordt de dienst online gestreamd en uitgezonden op onder meer de nieuwszender RTÉ News.

Hansard was bekend als de leadzanger van de rockgroep The Frames. Ook acteerde hij en schreef hij muziek voor films. Hij overleed vorige week op 56-jarige leeftijd door een motorongeluk.