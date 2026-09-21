Damrak hoger door dalende olieprijs, Shell verliest

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenkoersen op het Damrak gingen maandag over een breed front omhoog. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Die daling hing samen met diplomatieke inspanningen om de oorlog in Iran te beëindigen.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,7 procent hoger op 1102,35 punten. De AEX sloot vrijdag 0,5 procent lager, ondanks stevige koerswinsten van de chipbedrijven. De MidKap klom de eerste handelsdag van de week met 0,8 procent tot 1097,26 punten.

Investeerder Exor, dat belangen heeft in Philips en automakers Stellantis en Ferrari, ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4 procent. Daarmee herstelde het aandeel wat van de koersverliezen van afgelopen weken. Oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell verloren tot 1,3 procent door de dalende olieprijzen.