Jurriën Timber traint na blessure nog apart bij Oranje

ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal is de voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League begonnen zonder Jurriën Timber. De net van een blessure herstelde verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld in Zeist een training af op de hometrainer, met naast zich assistent Ruud van Nistelrooij.

De nieuwe bondscoach Xavi Hernández had verder alle 25 spelers tot zijn beschikking voor zijn eerste oefensessie. Journalisten zijn alleen de eerste twintig minuten welkom bij de training.

Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure. Aan het einde van het seizoen, in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maakte hij zijn rentree. Toen Timber zich daarna aansloot bij de selectie van het Nederlands elftal ter voorbereiding op het WK, bleek hij toch niet fit genoeg. De toenmalige bondscoach Ronald Koeman riep Lutsharel Geertruida op als zijn vervanger.

Timber maakte eerder deze maand zijn rentree bij Arsenal.