AMSTERDAM (ANP) - Chiptoeleverancier Besi was maandag een opvallende daler op de beurs in Amsterdam met een verlies van 5,5 procent. Beleggers reageerden op berichten in Zuid-Koreaanse media dat de invoering van hybrid bonding door grote chipbedrijven als Samsung en SK Hynix mogelijk wordt vertraagd. Dat zou betekenen dat ze minder snel overstappen op de hybrid bondingsystemen van Besi, een nieuwe techniek waarmee verschillende soorten chips kunnen worden gestapeld en met elkaar kunnen worden verbonden.

In maart stond Besi ook al onder druk door berichten dat de invoering van de nieuwe techniek meer tijd zal vergen.

De AEX eindigde maandag nog geen 0,1 procent lager op 1082,41 punten, na de stevige koerswinsten op vrijdag. De index van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs bereikte toen een nieuw slotrecord van 1083,18 punten. De MidKap sloot maandag een fractie hoger op 1095,87 punten.