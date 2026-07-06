De NPO brengt het aantal directies binnen de organisatie terug van zes naar vijf en het aantal directeuren van zeven naar vijf. De koepelorganisatie van de publieke omroep zet daarmee de laatste stap in de al eerder aangekondigde reorganisatie, meldt de NPO maandag in een bericht op de eigen website.

Tijdens deze laatste fase vertrekken elf medewerkers. Daarmee verdwijnt er in totaal 80 fte bij de NPO, een doel dat de omroeporganisatie zich in september had gesteld. In het jaarverslag over 2025 staat dat er aan het einde van dat jaar gemiddeld 526 fte werkzaam was bij de NPO. In 2024 was dat 547 fte.

Van de huidige directeuren stappen er drie uit eigen beweging op, meldt de organisatie. Ook stopt de interim-opdracht van een vierde directeur. In de nieuwe organisatie worden er twee nieuwe directeuren aangetrokken, waardoor er uiteindelijk straks twee directeuren minder zijn.

Jet de Ranitz, voorzitter van de raad van bestuur NPO, zegt "veel respect" te hebben voor het besluit van de vertrekkende directeuren. "Hun besluit om een stap opzij te zetten is een keuze die zij hebben gemaakt vanuit de overtuiging dat dit de organisatie helpt om verder te bouwen aan de toekomst en die past bij de volgende stap die zij in hun carrière willen zetten." Dat ook anderen hun baan verliezen, noemt zij "ingrijpend en pijnlijk".

De ondernemingsraad is nu gevraagd om advies over de plannen uit te brengen. De NPO verwacht de herinrichting in het najaar af te ronden, zodat de beoogde nieuwe organisatie op 1 januari 2027 in kan gaan.