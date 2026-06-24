Damrak toont geen herstel, chipbedrijven weer omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De effectenbeurs in Amsterdam liet woensdag geen herstel zien na de zware koersverliezen van de dag ervoor. De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs, stond opnieuw onder druk, vooral door verliezen bij chipbedrijven.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde een fractie lager op 1065,35 punten. Dinsdag zakte de AEX 1,6 procent, onder druk van minnen voor ASMI, Besi en ASML van bijna 8 procent. De verkoop maakte deel uit van een wereldwijde uitverkoop in de techsector. Woensdag daalden deze aandelen tot ongeveer 2 procent.

Maandag bereikte de belangrijkste beursindex in Amsterdam nog een nieuw slotrecord van 1082,93 punten. Dat had te maken met optimisme onder beleggers over de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.

De MidKap, de index van middelgrote beursgenoteerde bedrijven op de Amsterdamse beurs, sloot woensdag 0,6 procent lager op 1078,64 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen respectievelijk 0,6 en 0,3 procent, Frankfurt daalde echter 0,7 procent.

Heineken won 2,7 procent. Dinsdag steeg de bierbrouwer na het nieuws dat de Braziliaan Rafael Oliveira is benoemd tot nieuwe topman. Hij volgt Dolf van den Brink op, die in januari aankondigde te vertrekken. Oliveira was topman van koffie- en theeconcern JDE Peet's.

Sterkste stijgers in de AEX waren gezondheids- en ingrediëntenbedrijf dsm-firmenich (plus 6,1 procent) en techinvesteerder Prosus, met een plus van 4 procent.

Signify herstelde 0,3 procent in de MidKap, na het forse verlies een dag eerder. De verlichtingsproducent kwam toen met een strategische update die niet goed werd ontvangen.

De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned klom 0,7 procent bij de kleinere fondsen na de bekendmaking dat het bedrijf ruim 36 miljoen euro heeft opgehaald met de uitgifte van obligaties aan particuliere investeerders. Met dat geld wil Fastned zijn verdere groei financieren.

De goudprijs zakte woensdag voor het eerst sinds november onder de 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram). De jarenlange opmars van de goudprijs kwam ten einde doordat handelaren verwachten dat hogere rentetarieven en een sterkere dollar de vraag naar goud zullen afremmen. Ook zilver stond onder druk. De prijs zakte voor het eerst sinds december onder de 60 dollar per ounce en ligt inmiddels meer dan 50 procent onder de piek die in januari werd bereikt.