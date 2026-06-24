Veel regen verwacht in Kansas City tijdens feest Oranjefans

Supporters van het Nederlands elftal krijgen donderdag in Kansas City naar verwachting te maken met slecht weer. Vanaf 09.00 uur in de ochtend wordt lichte regen verwacht. Later is er kans op zware regenval en ook onweer.

Oranje speelt donderdag om 18.00 uur plaatselijke tijd (01.00 uur vrijdag Nederlandse tijd) tegen Tunesië de derde en laatste groepswedstrijd. Vanaf 09.30 uur is er voor de Nederlandse supporters een feestje in het Power & Light District, met artiesten Yuki, FeestDJRuud, Yves Berendse en JEA.

Om 11.15 uur vertrekt de Oranjestoet, aangevoerd door de Oranjebus, door het centrum van Kansas City. Lokale media verwachten dat 25.000 mensen afkomen op het feest. Onder hen zijn veel Amerikanen die Oranje steunen. Bij de twee vorige groepswedstrijden, tegen Japan in Dallas en Zweden in Houston, kwamen nog 15.000 supporters af.

Fanwalk

De route van de fanwalk is ongeveer 2,5 kilometer lang.

Woensdagavond is er van 22.00 tot 23.30 uur (lokale tijd) ook al een feestje voor de supporters, bij het National WW1 Memorial op het FIFA Fan Festival. Daar treden dezelfde artiesten op als tijdens de wedstrijddag.

Als het Nederlands elftal als eerste in groep F eindigt, is de eerste wedstrijd in de knock-outfase in Monterrey in Mexico. Als Oranje als nummer 2 verdergaat, volgt een duel in Houston.