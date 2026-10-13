AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Datingappbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door het recent opgerichte Ithaca Holdings voor een bedrag van 1,3 miljard dollar, omgerekend ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering van het bedrijf bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere datingapps, met een dalend aantal gebruikers, omdat jongeren minder trek lijken te hebben in online daten.

Ithaca Holdings betaalt 6,05 dollar per aandeel Bumble, dat een beursnotering heeft in de Verenigde Staten. De overnameprijs ligt 138 procent boven de slotkoers van Bumble afgelopen vrijdag.

Bumble werd bij de beursgang ruim vijf jaar geleden nog gewaardeerd op 14 miljard dollar. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolfe Herd, die ook betrokken was bij de oprichting van Tinder. De app had als uitgangspunt dat alleen vrouwen het gesprek konden beginnen. Dat principe werd afgelopen zomer na jaren losgelaten.