Haakon niet volledig voorbereid op nieuwe rol als koning

De Noorse koning Haakon is naar eigen zeggen niet volledig voorbereid op zijn nieuwe rol als koning. "Het is iets waar je je op voorbereidt, maar waar je toch niet op voorbereid bent", zei hij tegen de pers tijdens zijn eerste officiële werkbezoek als koning. Dat meldt het Noorse persbureau NTB.

"Ik ben er erg trots op dat ik Noorwegen mag vertegenwoordigen", zei Haakon. "We hebben zoveel te verdedigen en om op voort te bouwen. Dat vind ik het mooiste aan deze rol", aldus de koning.

Ook zei de koning volgens NTB dat hij door het koningschap van zijn vader Harald, die in augustus overleed, "een ongelooflijk goed fundament" heeft om op voort te bouwen. Daarbij verwees hij ook naar zijn moeder, Sonja, en noemde haar een "fantastische steun".