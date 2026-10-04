CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Alleenstaande kopers winnen terrein op de woningmarkt, ondanks de gestegen huizenprijzen en hogere hypotheekrentes. Hypotheekadviesketen De Hypotheker merkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles afgelopen kwartaal duidelijk in de lift zat, terwijl dat van stellen maar zeer licht toenam.

Inmiddels koopt 34 procent van de huizenkopers alleen een woning, constateert de keten. De Hypotheker telde in het derde kwartaal 11 procent meer hypotheekaanvragen van alleenstaanden dan een jaar eerder, tegenover 0,6 procent meer aanvragen van stellen.

Mogelijk profiteren met name de singles van de vele voormalige huurwoningen die de voorbije maanden in de verkoop zijn gegaan. Dat zijn vaak wat kleinere en goedkopere woningen, terwijl stellen doorgaans meer zoeken in een wat hogere prijsklasse.

Meer aanvragen

Volgens cijfers van De Hypotheker sloten alleenstaande kopers een hypotheek af van gemiddeld 298.000 euro. Dat is 2 procent minder dan vorig jaar. Stellen leenden juist 2 procent meer, wat overeenkomt met een gemiddeld hypotheekbedrag van 418.000 euro.

In totaal zag De Hypotheker in het derde kwartaal 3 procent meer hypotheekaanvragen. Er waren vooral meer zogenoemde doorstromers. Het aantal aanvragen van starters daalde juist met 0,4 procent. Verder nam ook het aantal aanvragen voor het verbouwen en verduurzamen van de woning af (min 3 procent). Volgens De Hypotheker komt dit waarschijnlijk door de stijgende hypotheekrente, waardoor huiseigenaren deze investeringen vaker uitstellen.