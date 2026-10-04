Michael Douglas zegt dat hij helemaal niet met zoveel vrouwen het bed heeft gedeeld als veel mensen denken. "Ik weet niet of het er wel zoveel waren. Zo zie ik het niet", zegt de acteur in een interview met de Britse krant The Times. "Ik was een gezond product van de jaren zestig."

De interviewer confronteert Douglas met zijn seksleven omdat hij er veel over schrijft in One Helluva Ride, zijn memoires die dinsdag verschijnen. Zelf vindt de inmiddels 82-jarige acteur dat helemaal niet. "Ik noem een paar vrouwen in het boek", stelt hij. Douglas maakt ook meteen van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat hij nooit seksverslaafd was, iets wat ook in zijn boek terugkeert.

"Een Britse tabloidredacteur heeft dat verhaal verzonnen, waar we, hartelijk dank, nu op mijn 82e nog over praten", moppert Douglas. "Zoiets gebeurt bij de roddelbladen en ik wil niet alleen jouw land de schuld geven, maar jullie staan er waarschijnlijk beter om bekend dan de meeste andere. Het was niet waar", verduidelijkt hij.

Afgelopen week kwam al een passage uit het boek naar buiten waarin Douglas opbiecht dat hij veertig jaar lang heeft gelogen over een affaire met collega Kathleen Turner tijdens de opnames van de film Romancing the Stone. Hij was destijds getrouwd met zijn eerste vrouw Diandre.