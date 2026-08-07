AMSTERDAM (ANP) - CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf, dat sinds januari dit jaar een notering heeft op het Damrak, boekte in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer pantservoertuigen en munitie, die NAVO-landen zoals Nederland bestellen bij het bedrijf en doneren aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. Het aandeel werd 3,5 procent hoger gezet en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de MidKap. Donderdag won CSG al 5,7 procent.

De algehele stemming op de beurzen bleef voorzichtig door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1111,17 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1116,89 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs daalde een fractie. Frankfurt klom 0,4 procent, na een stijging van de Duitse export en de productie van de industrie in juni.