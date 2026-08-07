Earth, Wind & Fire stelt concert met Richie uit om medische reden

De band Earth, Wind & Fire heeft een gepland concert met Lionel Richie in San Francisco uitgesteld vanwege een medische noodsituatie bij een van de bandleden. Dat maakte de Amerikaanse band donderdag bekend via Instagram.

"We kunnen vanavond niet optreden vanwege een medische noodsituatie bij een van onze bandleden", aldus de groep. Om welk bandlid het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens Earth, Wind & Fire wordt het concert op later ingehaald.

Richie hervatte vorige maand zijn Sing A Song All Night Long-tournee, nadat hij in juni twee concerten had moeten uitstellen vanwege gezondheidsklachten. De 77-jarige zanger voelde zich tijdens een optreden duizelig, waarna artsen hem adviseerden rust te nemen. Wanneer het concert in San Francisco alsnog plaatsvindt, is nog niet bekend.