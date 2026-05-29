Dell schiet omhoog op Wall Street na sterke resultaten

NEW YORK (ANP) - Dell Technologies is vrijdag hard gestegen op de beurzen in New York. Het Amerikaanse computer- en serverbedrijf boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij de sterke vraag naar zijn producten voor kunstmatige intelligentie (AI). Het concern werd ook positiever over de jaaromzet door sterke verkopen van zijn AI-servers. Het aandeel werd daarop maar liefst ruim 32 procent meer waard.

Dell won een dag eerder al bijna 4 procent na een contract van 9,7 miljard dollar van het Pentagon voor software voor het Amerikaanse leger. Concurrenten Hewlett Packard Enterprise en Super Micro Computer gingen vrijdag mee omhoog en wonnen 7 en ruim 14 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief na de nieuwe recordstanden op donderdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent op 50.861 punten. De brede S&P 500-index 0,3 procent tot 7585 punten en techbeurs Nasdaq 0,3 procent tot 27.005 punten.

De drie belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters koersen af op weekwinsten van tot meer dan 2 procent door de hoop op een verlenging van het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook over de hele maand mei zijn de beurzen flink gestegen. De S&P 500-index is deze maand bijna 5 procent gestegen, terwijl de Dow op koers ligt voor een stijging van 2 procent.

De beursrally in New York wordt vooral gedreven door een beperkt aantal grote AI- en technologiebedrijven door het aanhoudende optimisme bij beleggers over de opkomst van AI. De techzware Nasdaq presteerde daardoor in mei het best en stevent af op een maandwinst van 8 procent.

De olieprijzen daalden iets minder dan 2 procent. Volgens de Amerikaanse vicepresident JD Vance zijn de onderhandelaars "er nog niet helemaal uit", maar zijn de VS en Iran wel dicht bij een akkoord over een verlenging van het bestand. Olie werd deze week ongeveer 10 procent goedkoper.

Gap kelderde ruim 16 procent. De kledingverkoper, bekend van merken als Old Navy en Banana Republic, verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal.

Ook de resultaten van kledingverkoper American Eagle Outfitters vielen tegen. Dat aandeel werd ruim 14 procent lager gezet.

International Flavors & Fragrances (IFF) won 2,9 procent. De producent van geur- en smaakstoffen heeft een overeenkomst gesloten over de verkoop van de divisie voedingsingrediënten aan de in Amsterdam genoteerde investeerder CVC voor ongeveer 4,3 miljard dollar.