Premier Netanyahu meldt militaire acties over de rivier de Litani

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israëlische troepen zijn de Libanese rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit ten noorden van die stroom. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dit vrijdag. Hij zei ook dat de Israëlische strijdkrachten in actie zijn in de Bekaavallei en in Beiroet.

Netanyahu's melding komt op de dag dat Israëlische en Libanese militairen elkaar in het Pentagon in Washington moeten ontmoeten. Libanon eist dat Israël de aanvallen stopt, maar dat land voert steeds meer aanvallen uit in Libanon. Dit is volgens Israël om de Libanese sjiitische beweging Hezbollah uit te schakelen.