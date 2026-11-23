KINSHASA (ANP/BLOOMBERG) - De Democratische Republiek Congo gaat een exportverbod voor kobalt invoeren. Het land is 's werelds grootste producent van kobalt, dat vooral wordt gebruikt in oplaadbare batterijen voor consumentenelektronica en elektrische voertuigen. Met het verbod wil Congo een einde maken aan de dalende prijzen van het belangrijke metaal.

Congo zal de kobaltexport vanaf maandag 30 november volledig opschorten tot nader order, meldt de Congolese overheidsinstantie ARECOMS. Het besluit moet "het overaanbod op de internationale markt aanpakken en een duurzaam herstel van het evenwicht op de markt bevorderen". Het agentschap zegt de maatregel over vier maanden te willen evalueren.

Het is niet de eerste keer dat Congo de uitvoer van kobalt verbiedt om de prijzen ervan op te drijven. Dat deed het Afrikaanse land in februari 2025 ook al, maar die maatregel werd later vervangen door strikte quota die nu nog steeds gelden.