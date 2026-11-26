AMSTERDAM (ANP) - Mensen kochten de afgelopen jaren vaker biologische producten bij grote Nederlandse supermarktketens. Maar supermarkten promoten deze producten nog te weinig in hun reclamefolders. Dat stelt denktank Questionmark donderdag na een meting onder de zes grootste supermarktketens van Nederland.

Volgens de denktank groeide het aandeel biologische producten dat Albert Heijn, Jumbo, Lidl, ALDI, PLUS en Dirk in 2025 verkochten in hun totaalomzet. Jumbo en Lidl lieten beide met 35 procent groei de grootste toename zien. Bij ALDI nam het verkoopaandeel met 5 procent het minst hard toe. Ook blijft deze discounter achter op de andere ketens, met een aandeel biologisch van 1,1 procent. Albert Heijn verkocht het afgelopen jaar het grootste aandeel biologisch (5,6 procent).

Bij Albert Heijn, Jumbo en PLUS kunnen consumenten het vaakst kiezen voor een biologische variant in de schappen van groenten, fruit, aardappelen en zuivel. Bij ALDI en Dirk ontbreken biologische opties volgens de denktank het vaakst.

Biologisch alternatief

Er liggen kansen voor de supermarkten als het over het promoten van dit soort producten gaat, aldus Questionmark. Biologische producten promoten in reclamefolders is een manier om de verkopen ervan aan te jagen, maar het aandeel biologisch in de folders is klein en ook iets gedaald. Maak het aandeel biologische producten in de folder "aanzienlijk hoger" dan het verkoopaandeel om ervoor te zorgen dat consumenten ze vaker kopen, is een van de adviezen van Questionmark.

In het eerste kwartaal van 2026 was 3,1 procent van de acties in de folders van supermarkten voor biologische producten, vergeleken met 2,8 procent in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral ALDI en Dirk besteden hier volgens de denktank weinig aandacht aan. ALDI en Dirk hebben met 1,3 en 1,5 procent het laagste aandeel biologisch in de folder. Albert Heijn, Lidl en PLUS doen dit juist het meest. Maar vergeleken met het aandeel in de verkopen geven Albert Heijn en Dirk wel minder kortingen op biologische producten. Bij Albert Heijn blijft de promotie steken op 4,5 procent en bij Dirk op 1,5 procent, tegen een verkoopaandeel van 2,1 procent.

Verder raadt de denktank supermarktketens aan voor elk basisproduct een biologisch alternatief te verkopen. Dit geldt voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel en brood. Ook roept Questionmark ketens op naast verkoopdoelen voor biologische groenten, fruit en aardappelen ook "een ambitieus groeidoel" te stellen voor zuivel, zoals kaas.