Hollywoodsterren Brad Pitt en Angelina hebben met een schikking een jarenlange ruzie over het eigendom van hun Franse kasteel en wijngaard beëindigd. Dat heeft het voormalige koppel woensdag bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring.

"We hebben buiten de rechtszaal een schikking getroffen in het belang van ons gezin en zullen hier verder geen uitspraken over doen", aldus het voormalige acteurskoppel, dat ook wel 'Brangelina' werd genoemd.

Pitt en Jolie kochten het Franse kasteel en de bijbehorende wijngaard in 2008. Zes jaar later trouwden ze daar ook, om in 2016 uit elkaar te gaan. Vanaf toen ruzieden ze over het eigendom. Over de details van de schikking doen ze geen uitspraak.