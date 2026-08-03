DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in juni meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 2,9 procent, na een stijging van 3,4 procent in mei. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,5 procent hoger dan een jaar geleden.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 2,5 procent. Het verkoopvolume steeg met 2,2 procent. De omzet van supermarkten groeide met 2,7 procent, na een stijging van 2,1 procent in mei. De omzet van speciaalzaken steeg met 0,9 procent, na een stijging van 1,9 procent een maand eerder.

In de non-foodsector nam de omzet met 3,1 procent toe en lag het volume 2,6 procent hoger. Winkels in consumentenelektronica noteerden in juni de grootste omzetstijging, met ruim 6 procent meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Drogisterijen hebben 4,5 procent meer omgezet. De omzet van winkels in schoenen en lederwaren en van winkels in meubels en woninginrichting was echter lager dan een jaar eerder.