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NS hervat treinverkeer rond Utrecht

03 aug , 6:53Landelijk
anp030826038 1
ANP
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UTRECHT (ANP) - Vanaf 06.45 uur rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar door een kapotte bovenleiding geen treinen.
De problemen ontstonden door een trein bij Gouda. Die heeft een bovenleiding kapotgetrokken. Er is in de nacht van zondag op maandag gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen.
De treindienst wordt weer volledig hervat.
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