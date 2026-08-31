Directe gasverbinding Nederland en Noorwegen stap dichterbij

DEN HAAG (ANP) - Nogat, de beheerder en uitbater van een pijpleidingsysteem op de bodem van de Noordzee, zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen.

Nogat, voluit Northern Offshore Gas Transportation, beheert en exploiteert gasinfrastructuur in de Noordzee en transporteert aardgas naar de Nederlandse kust. Het Nederlandse Nogat-systeem kan met een relatief beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur.

"Een derde van al onze Europese gasimport komt vanuit de Noorse Noordzee, dit is minder vervuilend dan lng-import en maakt ons minder afhankelijk van bijvoorbeeld Amerika of het Midden-Oosten", legt directeur Falco van Wissen uit. Aardgas via pijpleidingen komt nu bijvoorbeeld vanuit Duitsland of België Nederland binnen.

Het project gaat nu een nieuwe fase in na een succesvolle haalbaarheidsstudie, waarbij bijvoorbeeld de bedoelde transportcapaciteit van de verbinding verder zal worden uitgewerkt.