Koningin Rania viert 56e verjaardag met kleindochters

De Jordaanse koningin Rania viert maandag haar 56e verjaardag in gezelschap van haar kleindochters. Op Instagram deelt de koningin een foto waarop ze met alle vier haar kleinkinderen te zien is.

"Ik vier mijn verjaardag op de best denkbare manier. Ik hou van jullie, mijn favoriete kleine meisjes", schrijft Rania. Op de foto houdt ze Talia en Rania vast, de pasgeboren tweeling van haar dochter prinses Iman en Jameel Alexander Thermiotis. Hun andere dochter Amina staat eveneens op de foto.

Ook prinses Iman, de dochter van kroonprins Hussein en kroonprinses Rajwa, is op het beeld te zien. Zij werd in augustus 2024 geboren en was het eerste kleinkind van koning Abdullah en koningin Rania.