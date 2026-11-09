AMSTERDAM (ANP) - Hogere energieprijzen werken met vertraging door naar andere producten, zoals voedingsmiddelen. Dat verklaart volgens De Nederlandsche Bank (DNB) dat een deel van de boodschappen goedkoper is geworden, terwijl de inflatie de afgelopen maanden oploopt. De huidige prijsdaling is volgens DNB daarom geen garantie voor blijvend goedkopere boodschappen.

Dat er sprake is van zogeheten negatieve voedselinflatie komt door lagere prijzen eerder in de keten. Vorig jaar waren de oogsten in Europa over het algemeen goed en dat drukte de prijzen van landbouwproducten. Die lagere prijzen werken met vertraging door in bijvoorbeeld de supermarktprijzen. Dat komt omdat er vaak met lange contracten wordt gewerkt. Daardoor waren in de afgelopen drie maanden voedingsmiddelen gemiddeld goedkoper dan een jaar geleden. Halfvolle en magere melk waren in september bijvoorbeeld 7 procent goedkoper en ook rundvlees werd 8 procent goedkoper.

Negatieve voedselinflatie is best bijzonder, stelt DNB. Het kwam sinds 2016 alleen in 2021 voor en daarbij komt dat de inflatie de afgelopen maanden oploopt. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen flink gestegen, dat merken automobilisten bijvoorbeeld aan de pomp. Hoewel dit ook gevolgen heeft voor de kosten van het produceren en vervoeren van voedsel, wordt dat pas later zichtbaar in de prijzen. "Het effect daarvan komt geleidelijk in de voedselprijzen terecht", stelt DNB.

Als hogere energiekosten verder worden doorberekend, kan de voedselinflatie weer oplopen. Naast energiekosten zijn ook de prijzen op internationale voedselmarkten met vertraging bepalend voor de winkelprijzen. Deze stegen in september tot het hoogste niveau in bijna vier jaar tijd, meldde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).