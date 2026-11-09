Jan Kooijman keert terug als jurylid bij de Vlaamse editie van Dancing with the Stars. Dat schrijven Belgische media maandagochtend. Vanaf 22 november is de Nederlander te zien naast juryleden Nora Monsecour, Mar Ekkart en Felix Castillo.

Kooijman zat eerder al meerdere seizoenen in de jury van het dansprogramma. In het nieuwe seizoen vervangt hij Juvat Westendorp als jurylid. "De ene Nederlander voor de andere", grapt hij daarover in een interview met Het Nieuwsblad. "Ik ben heel benieuwd hoe onze straffe professionele dansers hun bekende danspartners boven zichzelf zullen laten uitstijgen. Als jurylid hoop ik natuurlijk op knappe prestaties, maar vooral op dans die me raakt. Na bijna vijf jaar mag ik eindelijk weer zeggen: happy to be back!", vervolgt hij.

In Dancing with the Stars gaan dertien bekende Vlamingen samen met professionele danspartners de strijd aan om het beste danskoppel te zijn. De Nederlandse Gover Meit, ook bekend als zijn alter ego Donny Ronny, is dit jaar een van de deelnemers.