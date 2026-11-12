AMSTERDAM (ANP) - Meer huiseigenaren krijgen de komende jaren te maken met hogere maandlasten door de gestegen hypotheekrente. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een onderzoek. Volgens DNB stijgen voor het doorsnee huishouden met een variabele rente of een renteherziening voor eind 2028 de bruto maandlasten naar schatting met 150 euro.

Volgens DNB geldt dit voor in totaal ongeveer 950.000 huishoudens die bij een bank ten minste één hypotheekdeel met een variabele rente of een renteherziening vóór eind 2028 hebben. De centrale bank zegt wel dat de onderlinge verschillen aanzienlijk zijn. Voor een kwart van deze huishoudens is de stijging minder dan 50 euro, terwijl een kwart meer dan 300 euro extra gaat betalen.

DNB stelt dat de meeste huishoudens deze lastenstijging lijken op te kunnen vangen, maar voor sommige huishoudens kan die hogere last leiden tot druk op de financiën. Deze ontwikkeling wordt onderzocht omdat hogere hypotheeklasten de financiële kwetsbaarheid van huishoudens kunnen vergroten. Als zij moeite krijgen om de hypotheek te betalen, kan dat ook gevolgen hebben voor hypotheekverstrekkers.

Financiële positie

De centrale bank meldt dat de meeste huishoudens de hogere lasten lijken op te kunnen vangen dankzij hun verbeterde financiële positie. De lonen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en de hypotheekschulden zijn afgenomen ten opzichte van het inkomen en de waarde van de woning, aldus DNB.

Maar huishoudens waarbij een forse stijging van de hypotheeklasten samenvalt met een zwakkere financiële positie of een daling van het inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid of pensionering, kunnen volgens de centrale bank onder financiële druk komen te staan.