Emma Heesters heeft bij haar deelname als coach aan The Voice Kids veel over zichzelf geleerd tijdens de opnames. De zangeres, die vrijdag haar debuut maakt als coach in het RTL-programma, werd dankzij de kandidaten even teruggebracht naar de beginjaren van haar eigen carrière. "Wij leren hen heel veel, maar ze leren ons ook weer heel veel", vertelt Heesters in een gesprek met het ANP.

De 30-jarige Heesters vertelt dat ze zelf, nu ze wat langer in het vak zit, steeds meer bezig is met succes. "Als je wat ouder wordt, dan denk ik dat je snel gaat leunen op je prestaties en dan wil je heel erg presteren en het moet allemaal goed gaan... Dat is ook belangrijk in ons vak, want uiteindelijk word je afgerekend op hoe het gaat op het podium."

Haar ervaring als coach heeft haar geholpen om daar anders naar te kijken. "Je leert zoveel van kinderen. Hun onbevangenheid, hoe erg ze genieten van het moment en van waar ze staan", vertelt de zangeres, die dit seizoen samen met Flemming, Ilse DeLange en Claude deel uitmaakt van de coaches. "Je ziet soms jezelf heel erg in de kids. Zij staan aan het begin van hun muzikale carrière, met veel hoop op een mooie toekomst. En dan herken ik mezelf daar heel erg in", laat ze weten.

Superster

"Ik was ook zo. Ik wilde ook gewoon een superster worden." Ze zegt dat een programma als The Voice Kids haar destijds veel had kunnen brengen. "Ik had daar alleen maar van kunnen dromen, dat het er toen al was. Dat had mij echt wel wat jaren gescheeld", lacht ze. "Met dingen uitzoeken en leren."

Dat ze in The Voice Kids jonge kandidaten mag begeleiden bij hun eerste stappen in de muziek, noemt ze iets waar ze jarenlang op had gehoopt. "Het voelt echt als een frisse start en tegelijkertijd heel iconisch", besluit ze over het programma, dat volgens haar "bomvol" nieuw talent zit.