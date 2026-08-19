DNB: 'uitzonderlijk goed' beurskwartaal voor huishoudens

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse huishoudens beleefden in de afgelopen drie maanden een "uitzonderlijk goed" beurskwartaal, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De totale waarde van hun beleggingen steeg met ruim 12 procent, de sterkste stijging in jaren.

Bij elkaar opgeteld bezaten huishoudens eind juni 234,2 miljard euro aan aandelen, beleggingsfondsen en obligaties. Dat is ruim 12 procent meer dan drie maanden daarvoor. Dit is de grootste stijging in een enkel kwartaal sinds DNB deze cijfers in 2018 is gaan bijhouden.

"Aanjager van deze uitzonderlijke stijging zijn de beurskoersen: deze zijn de afgelopen maanden sterk gestegen en huishoudens profiteerden daarvan", stelt de centrale bank.

Beurzen in de lift

Het tweede kwartaal werd eerder al het beste kwartaal op de beurzen in jaren genoemd. Beleggers lieten zich vooral leiden door enthousiasme over de opmars van kunstmatige intelligentie, wat chipaandelen enorm gewild maakte. Ook ebden zorgen over de economie en de inflatie wat weg door een daling van de olieprijzen na de pieken van eerder dit jaar. De Iranoorlog bleef wel voor aanhoudende onzekerheid zorgen.

Volgens DNB viel onder de individuele aandelen de waardestijging van beleggingen van huishoudens in ASML op. Inmiddels hebben huishoudens voor 6,1 miljard euro belegd in het aandeel van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Dat is vooral te danken aan de flinke koersstijging van het aandeel. ASML hernam zo ook de koppositie in de top 25 van grootste beleggingen van Nederlandse huishoudens.

Populaire beleggingen

Shell zakte naar de tweede plaats. In het olie- en gasconcern zitten Nederlandse huishoudens voor 4,1 miljard euro. Nummer 3 op de lijst blijft Rabobank, waarvan huishoudens meer dan 4 miljard euro aan ledencertificaten bezitten. Andere populaire beleggingen zijn ING, de chipbedrijven ASMI, Nvidia en Besi, Google-moeder Alphabet, betaalbedrijf Adyen, Microsoft en Unilever. Daarvan bezitten huishoudens allemaal minstens 1 miljard euro aan aandelen.

Hoewel huishoudens dus grote bedragen beleggen, staat er nog altijd aanzienlijk meer geld op spaarrekeningen bij Nederlandse banken: in totaal bijna 553 miljard euro. Ook staat er nog ruim 113 miljard op betaalrekeningen bij banken. Daarnaast hebben huishoudens volgens DNB nog "omvangrijke vermogens" bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en in de huizenmarkt.