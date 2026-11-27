ZWOLLE (ANP) - Consumenten gaan volgend jaar meer betalen voor hun drinkwater. Verschillende drinkwaterbedrijven verhogen de tarieven om te kunnen investeren in de drinkwatervoorziening. Dat is volgens de bedrijven nodig om te kunnen zorgen voor voldoende drinkwater, want de vraag stijgt.

Vitens, met ongeveer 6 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, onderstreept dat. "De vraag naar drinkwater stijgt door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Klimaatverandering versterkt die vraag." Zo verbruikten klanten van Vitens op 26 juni in totaal 1,39 miljard liter water, bijna 300 miljoen liter meer dan gemiddeld.

Het drinkwaterbedrijf stelt dat het zulke pieken moet kunnen opvangen en dat daarom de drinkwatervoorziening moet worden uitgebreid. Vitens investeert dit jaar 400 miljoen euro. De jaarlijkse investeringen nemen toe tot bijna 550 miljoen euro in 2030.

6 euro hoger

"We investeren de komende jaren heel veel, maar dat is op de lange termijn nog niet genoeg", zegt Tjeerd Roozendaal, bestuursvoorzitter van het drinkwaterbedrijf dat levert aan particulieren en bedrijven in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Friesland en Flevoland en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

Klanten van Vitens betalen daarom 4 cent meer per kuub (1000 liter) drinkwater. Dat betekent voor een tweepersoonshuishouden dat de drinkwaterrekening over het hele jaar zo'n 6 euro hoger is. Vorig jaar ging de drinkwaterrekening met 23 euro omhoog. Dat is exclusief de Belasting op Leidingwater (BoL), die wordt volgend jaar met 10 cent verhoogd naar 0,537 euro per kuub.

Vervuiling

In Amsterdam en omgeving gaat een huishouden van twee personen bij gemiddeld verbruik zo'n 26 euro meer betalen. Waternet verhoogt de prijs voor een kuub water met 27 cent. "Dit is nodig omdat Waternet moet blijven investeren in de drinkwatervoorziening. Er zijn meer mensen die drinkwater nodig hebben en we willen onze bronnen beter beschermen tegen vervuiling", stelt het bedrijf op zijn website.

Brabantwater verhoogt het tarief met 18 cent naar 1,69 euro per kuub, dat is inclusief BoL. "Deze aanpassing is nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende en betrouwbaar drinkwater, nu en in de toekomst", stelt het drinkwaterbedrijf dat levert aan alle inwoners en bedrijven in Brabant en een klein deel van Zeeland.

Ook in Drenthe investeert drinkwaterbedrijf WMD om de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Een gemiddeld huishouden in Drenthe gaat bijna 3 euro per maand meer betalen volgend jaar.