ROTTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP moet vrezen voor een rechtszaak namens mensen die pensioengeld mislopen. Er is een massaclaim namens veertigers en vijftigers in de maak, waarin advocaten stellen dat het ambtenarenfonds te karig was met informatie over de mogelijke nadelen voor het pensioen van een baanwissel.

Advocaat Diederik van der Kooij bevestigt na een bericht van MAX-programma Meldpunt Actueel dat hij een massaclaim voorbereidt. De kwestie draait om problemen bij pensioendeelnemers van middelbare leeftijd. In het oude pensioenstelsel droegen jongeren relatief veel bij en ouderen relatief weinig, terwijl ze evenveel pensioen opbouwden. In het nieuwe pensioenstelsel houdt dit op, wat een pensioengat kan veroorzaken bij veertigers en vijftigers.

Er zijn compensatieregelingen, maar die krijg je alleen op het moment dat een pensioenfonds overstapt op het nieuwe stelsel. Mensen die van baan wisselen kunnen daardoor tussen wal en schip raken, als ze van een nog niet overgestapt fonds overgaan naar een fonds dat al wel in het nieuwe stelsel zit.