BRUSSEL (ANP/BELGA) - Luchthaven Zaventem bij de Belgische hoofdstad Brussel heeft in juli de drukste maand in jaren beleefd. Volgens uitbater Brussels Airport reisden er vorige maand ongeveer 2,6 miljoen passagiers via Zaventem. Dat is een toename van bijna 3 procent vergeleken met een jaar eerder en het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2019.

De drukte komt vooral door de start van de zomervakantie, wat traditioneel zorgt voor een sterke piek in het vertrekverkeer. De drukste dag was 20 juli, met meer dan 92.000 passagiers. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Schiphol had begin juli gezegd deze zomervakantie ruim 12,7 miljoen reizigers te verwachten, wat iets meer is dan vorig jaar. Per dag zou het volgens de luchthaven gaan om gemiddeld ongeveer 219.000 reizigers die vertrekken, aankomen of overstappen.