Matthew McConaughey sloeg rol in The Last of Us af

Het had niet veel gescheeld, of Matthew McConaughey was te zien geweest in de succesvolle HBO-serie The Last of Us. Dat vertelde de acteur in de podcast Happy Sad Confused. Hij sloeg de rol van hoofdpersonage Joel in de serie af, omdat het "op dat moment niks voor mij was".

De Oscarwinnaar stelde dat hij serieus over de rol had nagedacht, maar dat hij het script kreeg in een periode dat hij "niet echt acteerde". Hij zei wel dat het script goed was.

The Last of Us-maker Craig Mazin had eerder al eens gezegd dat er ooit met McConaughey was gesproken over de rol. "Matthew McConaughey is een geweldige acteur", zei Mazin in 2023 in dezelfde podcast. "Maar het zou anders zijn geweest, en ik ben blij met de versie die we hebben gemaakt."

Het eerste seizoen van The Last of Us verscheen in 2023 met Pedro Pascal als Joel Miller. Hij was ook kortstondig te zien in het vorig jaar verschenen tweede seizoen.