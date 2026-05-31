Duitse bedrijven naar Russisch forum, na vier jaar afwezigheid

BERLIJN (ANP) - Vertegenwoordigers uit het Duitse bedrijfsleven bezoeken binnenkort een economisch forum in de Russische stad Sint-Petersburg, na vier jaar afwezigheid door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het Duitse persbureau dpa.

Het SPIEF-forum is begin juni en wordt zoals voorgaande jaren georganiseerd door president Vladimir Poetin. Tot de Duitse deelnemers behoren Stefan Dürr, een zuivelproducent die in Rusland actief is met EkoNiva, en Thomas Bruch, topman van winkelconcern Globus.

Volgens Matthias Schepp, voorzitter van de Duits-Russische Kamer van Koophandel, willen ze "de economische brug naar Rusland behouden en de meer dan 100 miljard euro aan Duitse bezittingen in Rusland beschermen".

Afgevaardigden

Politici van de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) gaan ook. AfD-politicus Markus Frohnmaier benadrukt dat zijn deelname "geen goedkeuring van de oorlog in Oekraïne inhoudt".

Ondanks de aanhoudende westerse sancties tegen Rusland keerden vorig jaar ook Amerikaanse en Franse vertegenwoordigers al terug naar het evenement.