Mick Jagger (82) hint op nieuwe tournee Rolling Stones

Mick Jagger kan niet wachten om weer op tournee te gaan met The Rolling Stones. Dat vertelde de 82-jarige rocklegende in een interview op BBC Radio 2. De Britse rockband brengt op 10 juli zijn 25e studioalbum Foreign Tongues uit.

"Ik zou dolgraag op tour gaan, ik kan niet wachten", zei Jagger, gevraagd of The Stones ooit nog gaan touren. Hij verwacht echter niet nog in 2026, zei hij. "Ik denk niet dat het dit jaar gaat gebeuren, maar hopelijk gebeurt het zo snel mogelijk."

De laatste tour van The Rolling Stones was in 2024, toen de band met de Hackney Diamonds Tour stadions in Noord-Amerika aandeed. Daarvoor traden ze in Europa op met de Sixty Tour, waarmee ze in 2022 ook de Johan Cruijff ArenA aandeden. De band vierde toen zijn 60-jarig bestaan.